Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz (0,5 Promille Grenze)

Suhl (ots)

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle des Inspektionsdienstes Suhl am 24.11.2019 gegen 01.51 Uhr in der Rennsteigstraße in Suhl wurde unter anderm die Fahrtüchtigkeit eines 22jährigen Fiat-Fahrers überprüft, da Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt wurde. Vor Ort bestätigte sich in der Folge der Verdacht. Eine Atemalkoholmessung auf der Dienststelle des Inspektionsdienstes Suhl ergab später einen Wert vom 0,56 Promille. Den Fahrzeugführer erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, wonach er mit zwei Punkten in der Verkehrssünderkartei in Flensburg, 500,- EUR Bußgeld zzgl. Verwaltungsgebühren und einem Monat Fahrverbot zu rechnen hat. Voraussetzung hierfür ist, dass es sich um seinen Erstverstoß handelt.

