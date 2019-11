Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrlässige Körperverletzung bei Verkehrsunfall

Steinbach-Hallenberg (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich am 23.11.2019 gegen 10.25 UHr in der Hauptstraße in Steinbach-Hallenberg. Infolge von Unaufmerksamkeit fuhr der Fahrzeugführer eines Pkw Skoda auf einen anderen Skoda auf. Die darin befindliche Fahrzeugführerin wurde bei dem Aufprall leicht verletzt und ins Krankenhaus zur Beobachtung eingeliefert. Der Gesamtschaden bei dem Verkehrsunfall beläuft sich auf ca. 3000,- EUR. Gegen den unaufmerksamen Skoda-Fahrer wurde zudem ein Strafverfahren eingeleitet.

