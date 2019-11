Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht in Suhl, Grüner Weg

Suhl (ots)

In der Zeit von Freitag, 22.11.2019 ab 13.00 Uhr bis Samstag, 23.11.2019 gegen 12.00 Uhr kam es im Grünen Weg in Suhl zu einer Unfallflucht. Durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug wurde das Verkehrszeichen "Sackgasse" umgefahren und hierbei noch der angrenzende Zaun eines Anwohners beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 300,- EUR. Zeugenhinweise sind bitte an den Inspektionsdienst Suhl unter Tel. 03681-3690 zu richten.

