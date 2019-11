Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Besonders schwerer Fall des Diebstahls in Suhl

Suhl (ots)

In der Zeit von Freitag, 22.11.2019 ab 19.00 Uhr bis zum 23.11.2019 gegen 8.00 Uhr kam es im Bereich des Wohngebietes Lautenberg in Suhl zu insgesamt zwei Diebstahlshandlungen. In der Max-Reger-Str. wurden aus einer unverschlossenen Garage auf dem Grundstück des Geschädigten mehrere Kartons mit Hausrat entwendet. Der Entwendungsschaden kann derzeit noch nicht konkret beziffert werden. Gegen 5.02 Uhr wurde zudem im Eingangsbereich eines Wohnhauses in der Carl-Maria-von-Weber-Str. eine Überwachungskamera demontiert und entwendet. Der Entwendungsschaden beläuft sich hier auf 400,- EUR, der Sachschaden auf ca. 150,- EUR. Die Polizei des Inspektionsdienstes erbittet auch hier Hinweise von Anwohnern zur Tat. Tel. des ID Suhl 03681-3690

