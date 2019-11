Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auf Behindertenparkplatz geparkt

Zella-Mehlis (ots)

Am Donnerstag gegen 18.00 Uhr erhielt die Polizei die Information, dass ein Fahrzeug-Führer mit seinem Auto gleich vier Behindertenparkplätze auf dem Parkplatz des A71-Center in der Industriestraße in Zella-Mehlis in Anspruch nahm. Die Beamten forderten den Fahrer auf, sich eine andere Parklücke zu suchen. Außerdem musste er eine Geldstrafe zahlen.

