Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Einbruch

Themar (ots)

Ein Mann und eine Frau versuchten in der Nacht zum Mittwoch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Grahügel" in Themar einzubrechen. Das Aufhebeln der Tür gelang jedoch nicht. Es entstand Sachschaden. Zur Tatzeit befand sich niemand in der Wohnung. Eine Zeugin beobachtete die beiden und konnte diese identifizieren. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

