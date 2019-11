Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Korrektur - Zwischen geschlossenen Schranken eingesperrt

Schmalkalden (ots)

In der Pressemeldung vom 20.11.2019 hat sich ein Fehler eingeschlichen. Als Örtlichkeit wurde "Bad Salzungen" genannt. Richtig muss es "Schmalkalden" heißen. Ein Fahrzeug-Führer war Dienstagnachmittag zwischen zwei geschlossenen Schranken am Bahnübergang in der Kasseler Straße in Schmalkalden und nicht, wie ursprünglich berichtet, in Bad Salzungen eingesperrt. Dabei entstand Sachschaden an der Schrankenanlage sowie am PKW. Als der Fahrdienstleiter dies sah und eine Schranke öffnete, konnte der Auto-Fahrer die Gleise unverletzt verlassen. Er machte sich anschließend aus dem Staub. Das Verursacher-Fahrzeug, bei dem es sich augenscheinlich um einen gelben bzw. bronzefarbenen Mercedes (Sport Coupe) handelte, wurde vermutlich im Bereich des Daches oder der Frontscheibe beschädigt. An der Schrankenanlage entstand Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Die Polizei Meiningen ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell