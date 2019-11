Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schwerwiegende Auseinandersetzung

Am Montag kam es in einem Haus in der "Kleinen Gartenstraße" in Suhl zu einer schwerwiegenden Auseinandersetzung innerhalb einer Familie. Nach einer anfänglich verbalen Auseinandersetzung zwischen Vater und Sohn nahm der 25-jährige Sohn eine Astsäge und stach diese seinem 56-jährigen Vater in den Bauch. Der alarmierte Rettungsdienst brachte den schwerverletzten Mann ins Klinikum. Er musste notoperiert werden und befindet sich auf dem Weg der Besserung. Der Sohn hingegen wurde von Polizisten vorläufig festgenommen und am Dienstag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und ordnete die Unterbringung in der Justizvollzugsanstalt in Untermaßfeld an. Die Kriminalpolizei ermittelt unterdessen weiter auf Hochtouren. Gegenwärtig fehlt von der Astsäge noch jede Spur. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Werkzeuges geben können, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 zu melden.

