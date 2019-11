Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch am Friedhof

Suhl (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Mittwoch (20.11.2019) in das Verwaltungsgebäude des Hauptfriedhofes in der Straße der Opfer des Faschismus in Suhl ein. Sie öffneten sämtliche Türen und Spinde. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-225.

