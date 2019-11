Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendieb

Steinbach-Hallenberg (ots)

Ein bislang unbekannter Mann begab sich am Montag gegen 15.00 Uhr in einen Lebensmittelmarkt in der Hauptstraße in Steinbach-Hallenberg. Er nahm fünf Flaschen Whisky aus dem Warenträger, legte sie zuerst in den Einkaufskorb, steckte sie aber wenig späte in seine Hose und verließ den Markt, ohne zu bezahlen. Die Tat wurde von der Überwachungskamera aufgezeichnet. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 zu melden.

