Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sauberer Einbrecher

Zella-Mehlis (ots)

Einen Einbruchsalarm in einen Elektronikfachmarkt in der Industriestraße in Zella-Mehlis meldeten Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma der Suhler Polizei am Montag kurz vor Mitternacht. Die Beamten überprüften das Objekt und stellten von außen keinerlei Beschädigungen fest. Gemeinsam mit dem Marktleiter begaben sie sich anschließend in den Verkaufsraum und fanden dort den Täter, der den Alarm auslöste. Er war ca. 10 Zentimeter hoch, 40 Zentimeter im Durchmesser und bewegte sich von allein durch das Objekt. Der Gesuchte und Gefundene war ein noch aktiv geschalteter Saugroboter.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell