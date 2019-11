Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auffahrunfall

Schleusingen (ots)

10.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in der Königstraße in Schleusingen, als ein 69-jähriger PKW-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste. Eine 20-jährige Audi-Fahrerin bemerkte die Situation zu spät und fuhr auf. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, aber verletzt wurde glücklicherweise niemand.

