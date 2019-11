Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Tasche hängen lassen - Geld weg

Schleusingen (ots)

Eine 62-jährige Frau ließ am Montag während ihres Einkaufes in einem Sonderpostenmarkt in der Suhler Straße in Schleusingen ihre Tasche samt Geldbörse für ca. 10 Minuten am Einkaufskorb hängen. Diese Zeit nutze ein unbekannter Täter und entwendete das Bargeld aus dem Portemonnaie. Die Tatzeit erstreckt sich von 15.15 Uhr bis 15.25 Uhr. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden. Die Polizei warnt davor, Wertgegenstände während des Einkaufes unbeobachtet am Einkaufswagen hängen zu lassen. Achten Sie auf Ihre Taschen und tragen sie sie stets direkt am Körper.

