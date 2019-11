Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mann eingewiesen

Kaltennordheim (ots)

Der Mann, der Montagfrüh (18.11.2019) mit seiner Bekleidung und dem Rucksack mit einem axtstielähnlichem Gegenstand befüllt, für einen gehörigen Schrecken bei Kaltennordheimer Schülern sorgte, konnte von den eingesetzten Polizeibeamten angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass der Mann bereits am Donnerstag und Freitag mit seinem Aufzug und seinem Verhalten für ein ungutes Gefühl unter den Bewohnern von Kaltennordheim sorgte. Aus diesen Gründen und weil der Mann am heutigen Tag bei der Befragung einen verwirrten und aggressiven Eindruck machte, wurde der sozialpsychiatrische Dienst des Landratsamtes Schmalkalden-Meiningen hinzugezogen. Dieser ordnete die Unterbringung in einem Fachkrankenhaus an.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell