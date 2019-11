Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Feuer aus Schornstein

Waldau (ots)

Samstagabend schlugen Flammen aus dem Schornstein eines Einfamilienhauses in der Mühlenstraße in Waldau. Bei Eintreffen der Feuerwehr war das Feier zu sehen, das jedoch in kürzester Zeit kleiner wurde und in Rauch aufging. Löschmaßnahmen waren nicht erforderlich. Laut Aussage des Einsatzleiters der Feuerwehr könnte nasses Holz Ursache für den Brand gewesen sein, ebenso wie ein Verstoß gegen die Kehrpflicht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell