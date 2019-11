Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Streit führte zur Körperverletzung

Schleusingen (ots)

Zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer deutschen- sowie einer rumänischen Familie kam es am Samstag gegen 15.15 Uhr in einer Drogerie in der Suhler Straße in Schleusingen. Die deutsche Familie fühlte sich durch Äußerungen der Gegenpartei beleidigt. Es entwickelte sich daraufhin ein Streit, der zu Handgreiflichkeiten und am Ende zu gegenseitigen Körperverletzungen führte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell