Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: E-Bike geklaut

Dietzhausen (ots)

Ein Unbekannter entwendete ein E-Bike, dass im Bereich eines Hotels in der Hauptstraße in Dietzhausen abgestellt war. Dies wurde der Polizei Sonntagabend mitgeteilt. Die genaue Tatzeit sowie Details zum Rad sind derzeit noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell