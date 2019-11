LPI-SHL: Versuchter Einbruch in Garage

Landespolizeiinspektion Suhl

Unbekannte versuchten eine Garage in einem Garagenkomplex in der Straße "Neuer Friedberg" in Suhl aufzubrechen. Dabei entstand Sachschaden. Mitgeteilt wurde dies der Polizei Sonntagmittag. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Ob der oder die Täter etwas entwendeten, muss erst geprüft werden. Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 036681 0369-224 entgegen.

