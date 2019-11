LPI-SHL: Unfallflucht

Landespolizeiinspektion Suhl

Bereits am Donnerstag, den 14.11.2019 zwischen 10.30 Uhr und 15.00 Uhr beschädigte ein beslang unbekannter Fahrzeug-Führer den gemauerten Stützpfeiler eines Wohnhauses in der Wölferbütter Straße in Völkershausen. Der Verursacher verließ anschließend den Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. An der Beschädigung konnten Polizisten blaue und orange Lackpartikel sichern. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 mit der Polizeiinspektion Bad Salzungen in Verbindung zu setzen.

