Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrzeug umgebaut und verunglückt

Bad Salzungen (ots)

Am Freitag (15.11.2019) war ein Fahrzeug-Führer sowie seine beiden Mitfahrer mit dem zu einem dreirädrigen Fahrzeug umgebauten Fiat in der Hersfelder Straße in Bad Salzungen unterwegs. In einer scharfen Linkskurve, kurz vor dem Ortsausgang, verlor der 20-jährige Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, welches von der Fahrbahn abkam, sich überschlug und auf der Seite liegen blieb. Alle drei Insassen verletzten sich dabei leicht und kamen zur Behandlung ins Klinikum Bad Salzungen. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden, sodass es abgeschleppt werden musste. In der Hersfelder Straße kam es kurzzeitig zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

