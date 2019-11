Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zum zweiten Mal erwischt

Bad Salzungen (ots)

Bereits am Freitag (15.11.2019) kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen einen Skoda-Fahrer im Ortsteil Langenfeld. Während des Gesprächs mit dem 62-jährigen Fahrzeugführer nahmen die Beamten Alkoholgeruch in dessen Atemluft wahr. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,52 Promille. Da der Mann bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr alkoholisiert am Steuer erwischt wurde, erwartet ihn nun ein Bußgeld in Höhe von 1000,- Euro, drei Monate Fahrverbot sowie zwei Punkte im Fahreignungsregister.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell