Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Zella-Mehlis (ots)

Im Zeitraum vom 15.11.2019, 08:00 Uhr, bis 08:30 Uhr, parkte eine 31-jährige Zella-Mehliserin ihren Pkw Opel in Zella-Mehlis, Sommerauweg auf dem Parkplatz des dortigen Verbrauchermarktes. In dieser Zeitspanne beschädigte ein unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug den vorderen Stoßfänger des abgestellten Pkw und entfernte sich anschließend pflichtwidrig vom Unfallort. An dem Pkw Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell