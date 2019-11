Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einparkunfall

Zella-Mehlis (ots)

Am 16.11.2019, 16:00 Uhr ereignete sich in Zella-Mehlis auf dem Parkplatz des A 71 Centers ein Verkehrsunfall. Hier touchierte ein 30-jähriger Pkw-Fahrer beim Einparken in eine Parklücke ein stehendes Fahrzeug. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 2800 Euro.

