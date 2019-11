Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendiebstahl

Suhl (ots)

In den Nachmittagsstunden des 16.11.2019 betrat eine 22-jährige männliche Person in Suhl einen Verbrauchermarkt, entnahm im Kassenbereich eine Papiertüte und ging dann in den Markt. Hier befüllte er die Tüte mit Lebensmitteln. Anschließend durchlief er den Kassenbereich ohne die Ware zu bezahlen und verließ den Markt in Richtung Innenstadt. Durch Zeugenhinweise konnte der 22-jährige lybische Staatsbürger kurze Zeit später gestellt werden. Gegen den 22-jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Inspektionsdienst Suhl

Telefon: 03681 369 0

E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell