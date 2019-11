Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hausfriedensbruch/ Verdacht Sachbeschädigung

Schmalkalden (ots)

Am 16.11.2019 um 16:30 Uhr wurde die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen über eine Gruppe randalierender Jugendlicher auf dem Gelände der alten Bäckerei in der Kasseler Straße in Schmalkalden informiert. Demnach sollen 5-7 jugendliche Personen auf dem Gelände mit Taschenlampen umherrennen und randalieren. Die Beamten vor Ort stellten fest, dass das Objekt erhebliche Beschädigungen von Scheiben und Türen aufwies. Ob es sich hier jedoch um bereits bekannte Beschädigungen handelt ist aktuell unklar. Personen wurden im Nahbereich jedoch nicht festgestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen bezüglich Hausfriedensbruch und Verdacht der Sachbeschädigung eingeleitet. Es wird um Mithilfe seitens der Bevölkerung gebeten. Wer Hinweise zu der Personengruppe geben kann, meldet sich unter der Telefonnummer 03693-591-140.

