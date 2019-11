Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendiebstahl

Am 15.11.2019 gegen 10:55 Uhr meldete eine Mitarbeiterin des Netto-Marktes in der Leipziger Straße in Meiningen einen männlichen Ladendieb. Die Aufnahme der Anzeige wurde durch Beamte der Bereitschaftspolizei Rudolstadt vorgenommen, welche an diesem Tag die Dienststelle Schmalkalden-Meiningen unterstützten. Im Rahmen der Aufnahme der Ladendiebstahlsanzeige wurden bei der Person mehrere Flaschen Schnaps festgestellt, welche nicht dem Netto-Markt zugeordnet werden konnten. Der Täter räumte ein, diese im Vorfeld in der Diska-Filiale in Meiningen entwendet zu haben. Der männliche deutsche Beschuldigte muss sich nun wegen zweifachen Ladendiebstahls verantworten.

