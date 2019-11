Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit Holzlaster

Zella-Mehlis (ots)

Der 37-jährige Fahrer eines Langholztransporters befuhr Donnerstagmittag die Meininger Straße in Zella-Mehlis und wollte nach links in die Regenbergstraße abbiegen. Beim Ausscheren des Aufliegers stieß das geladene Holz gegen den Toyota einer 33-Jährigen, die an der Einmündung verkehrsbedingt wartete. Das Fahrzeug der Frau hat nach dem Unfall nur noch Schrottwert. Glücklicherweise blieb die Fahrerin unverletzt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell