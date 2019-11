Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vom Weg abgekommen

Ellingshausen (ots)

Ein 83-Jähriger befuhr Mittwochnachmittag gemeinsam mit seiner 85-jährigen Beifahrerin in seinem Auto einen Waldweg oberhalb der Cotta-Hütte zwischen Ellingshausen und Meiningen. Aus bisher ungeklärter Ursache rutschte der PKW vom Weg ab und verkeilte sich. Der Fahrer konnte den PKW nicht selbstständig fortbewegen, jedoch gelang es den Insassen, aus dem Auto auszusteigen. Der Rettungsdienst brachte beide zur Kontrolle ins Krankenhaus. Der PKW konnte erst am Folgetag geborgen werden. An diesem entstand Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

