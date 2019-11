Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl und Messer dabei

Meiningen (ots)

Ein 36-Jähriger versuchte Donnerstagnachmittag mehrere Elektroartikel in einem Baumarkt in der Heinrich-Heine-Straße in Meiningen zu entwenden, indem er diese in einen Rucksack unter seiner Jacke versteckte. Er führte während dieser Handlung ein Messer bei sich. Die informierten Beamten leiteten daraufhin ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls mit Waffen gegen den Mann ein.

