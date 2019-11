Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto zerkratzt

Hildburghausen (ots)

Unbekannte zerkratzten am Freitag in der Zeit von 19.00 Uhr bis 19.30 Uhr einen Opel, der auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Dr.-Moritz-Mitzenheim-Straße in Hildburghausen geparkt war. Ein schmaler, tiefer Kratzer zieht sich auf der Fahrerseite vom vorderen bis zum hinteren Kotflügel entlang. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

