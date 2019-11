Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zusammenstoß LKW und PKW

Bad Salzungen (ots)

Eine Fahrzeug-Führerin befuhr Mittwochnachmittag mit ihrem PKW die Wildprechtrodaer Straße in Bad Salzungen. An der Kreuzung wollte sie nach links in Richtung Neubaugebiet fahren. Dabei übersah sie einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten LKW. Dessen Fahrer versuchte, auf die Bankette auszuweichen. Dennoch stießen beide Fahrzeuge zusammen. An diesen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 17.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell