Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Entschärfung beginnt (Pressemeldung des LRA Schmalkalden-Meiningen)

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Meiningen (ots)

15.24 Uhr teilte die Polizei mit, dass alle Gebäude im Evakuierungsbereich in Meiningen gesichert und alle Personen evakuiert sind. Im Anschluss stellten Beamte durch Raumstreifen sicher, dass auch keine Fußgänger mehr in der Sperrzone unterwegs sind. Die Entschärfung der rund 227 Kilogramm schweren Fliegerbombe in der Berliner Straße in Meiningen konnte daher durch den Kampfmittelräumdienst beginnen. Für die Entschärfung sind ca. ein bis zwei Stunden veranschlagt. Sobald die Entschärfung abgeschlossen ist, wird die Öffentlichkeit über die Webseite des Landratsamtes www.lra-sm.de, Facebook @LKSchmalkaldenMeiningen sowie alle Medienkanäle (Print, Radio, TV) über weitere Schritte informiert. Das Landratsamt Schmalkalden-Meiningen ist für anfallende Presseanfragen zuständig. Bitte wenden Sie sich an: Christopher Eichler Tel. 0160 91679584 Bürgertelefon unter den Telefonnummern: 03693 485-8211, 03693 485-8312 und 03693 485-8295.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell