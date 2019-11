Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hinweise an die Medienvertreter (Pressemeldung des LRA Schmalkalden-Meiningen)

Meiningen (ots)

Sehr geehrte Damen und Herren, zur Unterstützung Ihrer Arbeit ist im Raum 239 im Haus 2 des Landratsamtes Schmalkalden-Meiningen auf dem Obertshäuser Platz 1 in Meiningen einen Presseraum eingerichtet. Ein freier WLAN-Zugang ist möglich. Vor Ort steht Ihnen Uwe Kirchner als Ansprechpartner zur Verfügung. Wir bitten Sie, Presseanfragen zur laufenden Evakuierung weiterhin direkt an Christopher Eichler unter der Telefonnummer 0160 91679584 zu richten. Darüber hinaus informiert die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen, dass Straftaten und Vermisstenfälle im Rahmen der Evakuierung an die Telefonnummer 03693 591-110 gemeldet werden können. Wir bitten um Veröffentlichung dieses Hinweises in Ihren Medien.

