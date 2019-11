Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wessen Audi wurde beschädigt?

Weilar (ots)

Ein 18-Jähriger Fahrzeug-Führer rollte am Sonntag gegen 3.00 Uhr mit seinem Opel in der Friedensstraße in Weilar leicht zurück und stieß gegen einen Audi. Der Fahrer stellte keinen Schaden am Audi fest, und somit verließ er pflichtwidrig den Unfallort. Am Dienstag packte ihn offensichtlich das schlechte Gewissen und er teilte die selbst verursachte Unfallflucht der Polizei mit. Da das Kennzeichen des Audis nicht bekannt ist, bittet die Polizei den Geschädigten, sich bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

