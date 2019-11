Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Aktuelle Meldung zum Verkehrsgeschehen (Pressemeldung des LRA Schmalkalden-Meiningen)

Meiningen (ots)

Mit dem planmäßigen Start der Evakuierungsmaßnahme in Meiningen regeln Polizei und Feuerwehr den Verkehr in Meiningen. Der überörtliche Verkehr wird aufgefordert, das Stadtgebiet Meiningen weiträumig zu umfahren. Um 9.00 Uhr starteten die Sammeltransporte mit den Bussen der MBB von den benannten Sammelstellen planmäßig: - Bernhardstraße, Sächsischer Hof - Bushaltestelle Adelheidstraße - Bushaltestelle Rohrer Straße Anschließend fahren die Busse regelmäßig die Sammelstellen an: - Multihalle, Moritz-Seebeck-Allee 6, 98617 Meiningen - Landratsamt Meiningen, Haus 3, Saal, Obertshäuser Platz 1, 98617 Meiningen Um den reibungslosen Verkehr der Busse und Einsatzkräfte zu gewährleisten, wurde in der Jerusalemer Straße in Meiningen ein absolutes Halteverbot eingerichtet. Dieses gilt bis zur Aufhebung der Allgemeinverfügung zur Evakuierung. Bürgerinnen und Bürger werden aufgefordert, auf individuelle Abholung und Transport im Bereich der Jerusalemer Straße zu verzichten und die Jerusalemer Straße zu meiden und die oben genannten Sammeltransporte zu nutzen. Die Meininger Stadtlinien 10, 11, 14, 17 und 18 der MBB fallen heute (13.11.2019) ersatzlos aus. An folgenden Schulen kann der Schülertransport, mit Ausnahme der Haltestellen im Sperrgebiet, nach der 6. Schulstunde erfreulicherweise gewährleistet werden : - Grundschule Herpf - im Henfling-Gymnasium Meiningen: Rücktransport ab Obertshäuser Platz ab 13.20 Uhr - Grundschule Ludwig Bechstein und Regelschule am Kiliansberg: Rücktransport ab Obertshäuser Platz ab 13.20 Uhr - Henfling-Gymnasium in Meiningen: Rücktransport ab Obertshäuser Platz ab 13.20 Uhr - Grundschule und Regelschule Am Pulverrasen: Rücktransport in Richtung Dreißigacker ab 13.15 Uhr Wichtig! Dies gilt nur für Schüler, die nicht in der Sperrzone wohnen, die Betreuung bis zum Ende der Evakuierungsmaßnahme in den Schulen ist gesichert. Das Landratsamt Schmalkalden-Meiningen ist für anfallende Presseanfragen zuständig. Bitte wenden Sie sich an: Christopher Eichler Tel. 0160 91679584 Bürgertelefon unter den Telefonnummern: 03693 485-8211, 03693 485-8312 und 03693 485-8295.

