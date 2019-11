Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Seitenscheibe eingeschlagen und Geld geklaut

Hildburghausen (ots)

Ein Unbekannter zerschlug in der Nacht zum Dienstag die Seitenscheibe eines Skodas, der auf dem nicht umfriedeten Parkplatzgelände einer Firma in der Straße "Langer Steg" in Hildburghausen geparkt war. Dabei entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Aus der Mittelkonsole des Autos fehlten 700 Euro Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 entgegen.

