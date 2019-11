Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dieb gefasst

Adelhausen (ots)

Ein 54-Jähriger verschaffte sich Dienstagmorgen unberechtigt Zutritt zu einem Firmengebäude in der Straße "Am Frohnberg" in Adelhausen und entwendete eine Sporthose sowie Süßigkeiten. Anschließend verließ der Mann das Gebäude. Polizisten stellten den Dieb fest und erstatteten Anzeige.

