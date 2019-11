Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Wohnhaus

Römhild (ots)

Unbekannte entfernten in der Nacht zum Dienstag die Lichtschachtabdeckung eines Kellerfensters von einem Wohnhaus in der Höhenstraße in Römhild und gelangten durch das geöffnete Fenster in die Küche im Erdgeschoss. Aus einem Geldbeutel, der im Küchenschrank lag, fehlten 70 Euro. Weitere Gegenstände nahmen die Täter offensichtlich nicht mit. Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell