Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dieb wurde gefilmt

Hildburghausen (ots)

Die Überwachungskamera eines Optiker-Geschäftes in der Clara-Zetkin-Straße in Hildburghausen filmte am Montag gegen 14.30 Uhr einen Mann, der eine Sportbrille entwendete. Auf die Ansprache einer Angestellten reagierte er aggressiv und verließ den Laden in Richtung Schlossparkpassage. Der Unbekannte konnte wie folgt beschrieben werden:

- Alter: Mitte 30, schlank, ca. 175 cm groß - bekleidet mit grauem Kapuzenshirt und schwarzer Aufschrift auf der

Vorderseite "urban denim wear"

- hellblaues Basecap - dunkle Jeanshose und schwarze Sportschuhe der Marke "Nike" mit roten

Schnürsenkeln. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell