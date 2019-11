Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dieb rannte weg

Suhl (ots)

Dienstagnachmittag entwendeten zwei ausländische Männer Lebensmittel in einem Supermarkt in der Straße "Senfte" in Suhl. Als ein Mitarbeiter des Marktes beide daraufhin ansprach, rannte einer der Diebe davon. Hinweise nimmt die Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 entgegen.

