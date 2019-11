Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wichtiger Hinweis zu Schülerbetreuung und -heimtransport im Stadtgebiet Meiningen (Pressemeldung des LRA Schmalkalden-Meiningen)

Meiningen (ots)

Während der Evakuierungsmaßnahme wegen einer Fliegerbombe in Meiningen am 13.11.2019 ist der Schüler-Heimtransport nur eingeschränkt möglich. Jedoch ist die Betreuung der Schüler in den Schulen ist bis zum Ende der Evakuierungsmaßnahme abgesichert. Ausnahme bilden die Schulen in der Sperrzone. Das Evangelische Gymnasium und die Ausweichschule in der Neu-Ulmer-Straße, in welcher derzeit die Regelschüler aus Bettenhausen untergebracht sind, sind geschlossen. Der Heimtransport aus den anderen Schulen kann erst nach Beendigung der Evakuierung erfolgen. Eine Übersicht über die betroffenen Schulen finden Sie hier: Schulen mit Betreuungsoption, bis die Evakuierung beendet ist: - GS Herpf - im Henfling Gymnasium Meiningen, - GS und RS Am Pulverrasen, - GS Ludwig-Chronegk, - GS Ludwig Bechstein und RS Am Kiliansberg, - Henfling Gymnasium Meiningen, - BBZ Meiningen, - BS GUS Schulteil Meiningen, - FZ "Jean Paul", - FZ Sprachen + Lernen, - Internat BBZ und - VHS Klostergasse Ohne Betreuung, komplett geschlossen am 13.11.2019: - Evangelisches Gymnasium Meiningen und - Ausweichschule Neu-Ulmer Straße (RS Bettenhausen) Das Landratsamt Schmalkalden-Meiningen ist für anfallende Presseanfragen zuständig. Bitte wenden Sie sich an: Christopher Eichler Tel. 0160 91679584 Bürgertelefon unter den Telefonnummern: 03693 485-8211, 03693 485-8312 und 03693 485-8295.

