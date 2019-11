Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fliegerbombe in Meiningen gefunden - Erstmeldung des Landratsamtes Schmalkalden-Meiningen

Meiningen (ots)

In Meiningen ist im Zuge von Gleisarbeiten in der Berliner Straße am Dienstagabend (12.11.2019) gegen 17.15 Uhr eine Fliegerbombe gefunden worden. Der Fund wurde umgehend gesichert und wird seit dem von Polizei und Sicherheitskräften überwacht. Experten des Kampfmittelräumdienstes begutachteten die Bombe und beurteilten, dass derzeit keine Gefahr von ihr ausgeht und eine Entschärfung des Fundes am morgigen Mittwoch stattfinden wird. Dafür ist eine Evakuierung in einem Radius von rund 500 Meter um den Fundort notwendig, die gemeinsam von der Stadt Meiningen, dem Landratsamt, der Feuerwehr und der Polizei vorbereitet und ab 9.00 Uhr beginnen wird. Bürgerinnen und Bürger der betreffenden Evakuierungszone müssen damit rechnen, dass sie frühestens nach zehn Stunden wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können. Über das Ende der Evakuierungsmaßnahme wird nach der Beräumung der Fliegerbombe umfassend informiert. Die genauen Straßenzüge, die von den Maßnahmen betroffen sind, werden in Kürze bekannt gegeben. Die Evakuierung am morgigen Mittwoch wird folgendermaßen ablaufen: Die Feuerwehr wird nach dem Beginn der Evakuierung Straßenzug für Straßenzug, Haus für Haus und Wohnung für Wohnung aufsuchen und sicherstellen, dass alle Bewohner die Evakuierungszone verlassen haben. Erst wenn der Polizei und Feuerwehr gesicherte Erkenntnisse vorliegen, dass sich keine Menschen mehr in der Evakuierungszone befinden, werden die Experten mit dem Entschärfen der Bombe beginnen. Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Meiningen werden gebeten, den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten und die Ruhe zu bewahren. Den Betroffenen, die nicht bei Verwandten oder Bekannten untergebracht werden können, werden Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Diese werden kurzfristig bekannt gegeben. Ab 7.00 Uhr ist am morgigen Mittwoch (13.11.2019) ein Bürgertelefon geschaltet. Bei Fragen melden Sie sich unter den Telefonnummern 03693/485-8211, 03693/485-8312 oder 03693/485-8295. Das Landratsamt Schmalkalden-Meiningen ist für anfallende Presseanfragen zuständig. Bitte wenden Sie sich an: Christopher Eichler Tel. 0160 91679584

