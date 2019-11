Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ergänzung - Gebäude mit Eiern beworfen

Breitungen (ots)

Wie bereits am Dienstag mitgeteilt wurde, haben Kinder Samstagabend die Fassade der Schule sowie ein Mehrfamilienhaus in Breitungen mit rohen Eiern beworfen. Die Polizei sucht weitere Geschädigte, die ebenfalls von einer ähnlichen Sachbeschädigung betroffen sind, um Tatzusammenhänge herstellen zu können. Bitte melden Sie sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell