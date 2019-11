Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gebäude mit Eiern beworfen

Breitungen (ots)

Drei Jungs im Alter von 13 und 14 Jahren verschafften sich Samstagabend unberechtigt Zutritt zum Schulgelände in der Schulstraße in Breitungen und bewarfen die Fassade sowie Fenster der Schule mit rohen Eiern. Dabei entstanden Sachschaden. Zeugen beobachteten die Kinder und informierten die Polizei. Die Fassade eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße in Breitungen wurde Samstagabend auf die selbe Weise beschmutzt. Die Polizei prüft, ob die Kinder für diese Sachbeschädigung ebenfalls verantwortlich sind.

