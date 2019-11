Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendieb geschnappt

Barchfeld-Immelborn (ots)

Ein 34-Jähriger entwendete am Montag gegen 17.30 Uhr Waren im Wert von rund 30 Euro aus einem Lebensmittelmarkt in der Straße "Im Vorwerk" in Barchfeld-Immelborn. An der Kasse sollte der Mann seinen Rucksack vorzeigen. Dies tat er nicht und rannte aus dem Laden. Er warf den Rucksack auf die Ladefläche eines Kleintransporters und und rief dem Fahrer zu, loszufahren. Kurze Zeit später stoppte ein Zeuge das Fahrzeug. Angeblich wusste der Fahrer nicht, dass sein Kollege einen Diebstahl begangen hatte. Der Dieb wurde ebenfalls festgehalten und die Polizei informiert.

