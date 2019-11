Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch auf Baustelle

Schleusingen (ots)

Am Montag gegen 7.30 Uhr wurde der Einbruch in zwei Werkstattcontainer auf der Baustelle in der Straße "Häfnersberg" in Schleusingen festgestellt. Die unbekannten Täter entwendeten daraus eine Metallkette im Wert von etwa 600 Euro, die zum Heben von schweren Gegenständen verwendet wird. Außerdem entstand Sachschaden von rund 400 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.

