Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Tresor geklaut

Schmalkalden (ots)

Nicht schlecht gestaunt hat Montagmorgen ein Mitarbeiter der Agrargenossenschaft in Schmalkalden, als er zur Arbeit kam und einen Gabelstapler in der Nähe des Bürogebäudes feststellte. Beim näheren betrachten sah er, dass Unbekannte am vergangenen Wochenende mit dem Gefährt die Tür zum Büro beschädigten und aus diesem einen kompletten Tresor samt mehreren Tausend Euro Bargeld entwendeten. Zudem entwendeten die Täter einen weißen VW Caddy, der am Tatort abgestellt war. Die Kriminalpolizeiinspektion Suhl hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0.

