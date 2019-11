Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Widerstand geleistet

Steinbach-Hallenberg (ots)

Beamte der Suhler Polizei haben in Zusammenarbeit mit Kollegen der Bereitschaftspolizei in Erfurt bei einem 62-jährigen Mann, der der Reichsbürgerbewegung angehört, am Freitagabend einen Haftbefehl verwirklichen wollen. Der Mann musste eine Ersatzfreiheitsstraße ableisten, weil er eine Geldstrafe nicht zahlte. Den eingesetzten Beamten war aus zurückliegenden Einsätzen bekannt, dass der 62-Jährige mit der Polizei nicht zusammenarbeitet und auch in der Vergangenheit Widerstand geleistet hat, so auch am Freitagabend. Er öffnete auf mehrfache Aufforderung die Tür seines Hauses in der Hallenburgstraße in Steinbach-Hallenberg nicht. Die Polizisten verschafften sich daraufhin gewaltsam Zutritt und konnten den 62-Jährigen mit Maßnahmen des unmittelbaren Zwanges überwältigen. Dabei wurde der Mann verletzt und musste zur Behandlung ins Krankenhaus.

