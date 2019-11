Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Radlader aufgefunden - Eigentümer wird gesucht

Schleusingen (ots)

Vermutlich entwendeten Unbekannte in der Nacht zum Sonntag einen Radlader und ließen diesen auf dem Waldweg in der Nähe der Landstraße zwischen Schleusingen und Ratscher zurück. Ein Zeuge stellte diesen am Sonntag gegen 1.30 Uhr dort fest und informierte die Polizei. Woher der Radlader stammt, ist derzeit noch unklar. Der Geschädigte meldete sich bisher noch nicht bei der Polizei. Hinweise nimmt die Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 entgegen.

