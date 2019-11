Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Beherzter Einsatz

Fambach (ots)

Ein 74-jähriger PKW-Fahrer befuhr Sonntagabend die Karl-Marx-Straße in Fambach. Ein Zeuge beobachtete den Fahrer und bemerkte dabei schon eine äußerst unsichere Fahrweise. Als der Autofahrer dann an der Einmündung zur Borngasse anhielt, um abzubiegen, nutzte der Zeuge die Gelegenheit und sprach den Mann an. Die Alkoholisierung war deutlich wahrzunehmen und so griff der 35-Jährige beherzt durch das geöffnete Fenster in den PKW nach dem Fahrzeugschlüssel, zog ihn aus dem Zündschloss und informierte anschließend die Polizei. Der Alkoholtest zeigte einen Wert von 1,38 Promille und so musste der 74-Jährige die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten und seinen Führerschein abgeben.

